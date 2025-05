Quanto dura il Conclave? Il record del più veloce e del più lungo

Mentre la Cappella Sistina si prepara per accogliere il prossimo Conclave , c'è un grande fermento per conoscere tutte le secolari procedure che verranno seguite dai cardinali elettori, nonché le tempistiche con cui potrà essere eletto il nuovo Pontefice, che succederà a Papa Francesco , morto nella prima mattinata del 21 aprile scorso nel suo appartamento presso Casa Santa Marta in Vaticano a Roma. " Durerà pochi giorni ”, ha ipotizzato Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, mentre l'arcivescovo di Colonia, Rainer Maria Woelki, ha pronosticato tempi più lunghi.

Conclave, la durata: dal più lungo al più breve

Occorre precisare che l’elezione di un Papa non ha una durata prestabilita: il Conclave proseguirà finché uno dei cardinali non otterrà i due terzi dei voti. Nella storia moderna, la media è tra i 4 e i 5 giorni, ma non è sempre stato così. Il Conclave più lungo durò quasi 3 anni, dal 1268 al 1271 a Viterbo, risolto solo grazie all’intervento popolare e imperiale. Da lì nacque la Ubi Periculum, la prima normativa per disciplinare l’elezione papale, poi revocata. Il record opposto è del 1503: in meno di 10 ore venne eletto Giulio II. Nel Novecento e nel XXI secolo i conclavi sono stati generalmente brevi: da Giovanni Paolo I (2 giorni) e Giovanni Paolo II (4 giorni) a Benedetto XVI (26 ore) e Francesco (36 ore). Il prossimo Conclave sarà il 53esimo della storia, nonché il 26esimo che si terrà nella Cappella Sistina. In passato si sono svolti anche a Avignone, Viterbo, Arezzo, Cluny, Costanza.