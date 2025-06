Andreas Sargent Larsen a processo per stalking: "Mi ha rovinato la vita"

Andreas Sargent Larsen, le accuse dell'ex compagna

Le accuse contro Andreas Sargent Larsen sono pesanti: telefonate e messaggi continui per controllare ogni spostamento della ragazza, intrusioni negli spogliatoi con insulti e umiliazioni ma anche aggressioni fisiche, tra le quali anche quella in cui Larsen le avrebbe sbattuto la testa sul volante dell'auto per aver salutato un ragazzo. "Mi pizzicava, mi insultava, mi ha spezzato due unghie. Non potevo guardare nessun altro, né tuffarmi accanto a un compagno maschio". Ed ancora: "È stato il periodo più brutto della mia vita, come vittima ho subito queste violenze e ho dovuto rinunciare a quello che era il mio mondo, ho dovuto abbandonare l’Italia e andare a studiare all’estero, il più lontano possibile da lui. Ancora oggi non dormo la notte". A causa del clima intollerabile, Virginia ha dovuto trasferirsi negli Stati Uniti, dove prosegue la sua carriera da tuffatrice. Larsen, presente in aula, è stato sospeso dalla Federazione italiana per tre mesi per doping e un anno per condotta violenta contro l'ex compagna. L'udienza è stata rinviata a settembre 2025, quando verranno ascoltati ulteriori testimoni.