Addio a Javier Marias: lo scrittore spagnolo è morto a 70 anni

La sua opera

Laureato in filosofia, ha raggiunto il successo internazionale nel 1992 con 'Un cuore così bianco', a cui seguono opere come 'Domani nella battaglia pensa a me', 'Quando fui mortale', 'L'uomo sentimentale', fino al più recente 'Tomas Nevinson'. Romanzi e racconti con cui ha vinto i maggiori premi letterari europei, come il Premio nazionale di narrativa spagnolo, il Rómulo Gallego, il Premio Internazionale Impac di Dublino e il Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'ultimo in ordine di tempo, a giugno, il premio Gregor von Rezzori. ''Un libro alla volta, Javier Marias - si legge nella motivazione di quel riconoscimento - ha dimostrato che il romanzo ha ancora il potere di piegare questo ritmo del mondo, farlo rallentare fino quasi a fermarlo. Ma non è solo una questione di ritmo e neppure il semplice desiderio di andare controcorrente. È invece la necessità di un tempo diverso, il tempo necessario per scavare più a fondo, quasi un monito che ci ricorda di continuare a coltivare i pensieri larghi''.

Il cordoglio elle istituzioni spagnole

Cordoglio è stato espresso dalle istituzioni spagnole: "È un giorno triste per la letteratura spagnola, Javier Marías era uno dei grandi scrittori del nostro tempo" ha scritto su Twitter il premier Pedro Sánchez. "Riposi in pace. La sua opera lo manterrà vivo nel nostro ricordo", ha aggiunto il ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta.