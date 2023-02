Deliveroo festeggia 6 anni a Torino: tutte le iniziative

TORINO - L’hamburger a Torino non conosce crisi. Nella città della Mole gli ordini della più famose polpetta di carne d’origine americana sono raddoppiati (+100%) nell’ultimo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A rivelarlo è Deliveroo, la piattaforma leader dell’ online food delivery , il cui servizio compie 6 anni a Torino, dove sono molte centinaia i ristoranti che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma .

Le altre scelte

L’hamburger cresce a tripla cifra e si conferma in testa alla classifica dei cibi più ordinati dai torinesi sulla app, seguito dalla pizza e dal poke. Ma il resto della top 10 dimostra la grande varietà di cibi e cucine presenti su Deliveroo, dal poke hawaiano alla pasta, piatto principe della cucina italiana, fino al pollo, la cucina cinese e quella messicana, ma anche grandi classici come la piadina romagnola e il gelato artigianale.

Nuova clientela

Tra i principali ristoranti partner di Deliveroo a Torino c’è la pizzeria Pizzeche ‘e Vase, il cui titolare, Giuseppe Minopoli, afferma: «L’online food delivery ha cambiato il modo di fare ristorazione e questo è evidente anche nella nostra città. Deliveroo è un canale di fatturato parallelo che ci consente di raggiungere nuovi clienti, farci conoscere meglio, grazie alla visibilità online della piattaforma, e - in definitiva - crescere. È un esempio di come l’innovazione abbia saputo sposare un settore di grande tradizione come la ristorazione e le pizzerie in particolare». I torinesi preferiscono ordinare sull'app nel weekend, con una particolare preferenza per la cena. A partire dalla prossima settimana, sarà possibile ordinare con sconti del 20% su alcuni dei principali ristoranti partner di Deliveroo a Torino come All’Antico Vinaio e Berberè Pizzeria (ordine minimo 20 euro).