ROM-E: l'evento sulla sostenibilità annuncia le nuove attività 2023

Nella suggestiva cornice storica di Roma, si sta preparando la terza edizione di ROM-E, il festival che celebra l'ecosostenibilità , le nuove fonti di energia e la mobilità intelligente. Il festival avrà luogo presso la Villa Borghese e la Piazza Mignanelli, offrendo una serie di attività educative e di intrattenimento rivolte a un pubblico di tutte le età. ROM-E 2023, programmato per il 7-8 ottobre , mira a ripetere il successo delle edizioni precedenti, coinvolgendo pubblico, aziende e istituzioni in un dialogo sul futuro sostenibile.

ROM-E l'evento 2023

Le sedi dell'evento saranno animate da stand dedicati alla mobilità elettrica e da un variegato programma di attività. Inoltre, l'evento si estenderà fino alla storica Piazza Mignanelli, dove i visitatori potranno esplorare le nuove frontiere dell'ecosostenibilità e della e-mobility. Tutte le tappe di ROM-E le trovi qui

ROM-E nasce come un punto di incontro tra passato e futuro, mettendo in luce la questione dell'ecosostenibilità nel cuore storico di Roma. Il festival mira a consolidare il successo delle precedenti edizioni, attrarre un pubblico sempre più ampio e coinvolgere aziende impegnate nella sostenibilità. Sport Network e Auto stanno collaborando per rendere ROM-E 2023 un evento indimenticabile.

ROM-E annuncia le nuove Partnership

L'evento ha confermato ancora una volta la sua dedizione ai temi Green & Innovation attraverso una serie di partnership, attività ed eventi speciali.

La storica collaborazione con RDS, la Radio Ufficiale dell'evento, è stata rinnovata anche quest'anno. RDS ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso il tema della sostenibilità, tanto da costituire un dipartimento ad hoc dedicato a Green & Innovation. La radio è attualmente impegnata in una serie di progetti che sottolineano il suo impegno verso un futuro più sostenibile. Leggi tutto su RDS e ROM-E

L'evento è stato inoltre patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Speriamo di avere anche la presenza del Ministro all'evento, in particolare al convegno di apertura di ROM-E. Attualmente, stiamo in attesa di conferma del patrocinio da parte del Comune di Roma Capitale e dell'Università Sapienza.

ROM-E offre un ricco programma di attività. Tra queste, le performance emozionanti degli Psycodrummers, un gruppo di percussionisti che combina musica e teatro per creare spettacoli coinvolgenti e unici. Altre attività coinvolgenti includono l'installazione di biciclette speciali fornite da Pedal Power. (approfondisci qui) Queste biciclette permettono la trasformazione dell'energia cinetica generata pedalando in energia elettrica, in un tentativo di dimostrare l'importanza dell'energia rinnovabile.

L'evento è particolarmente attento ai più piccoli, con attività per bambini realizzate totalmente in legno e decorate con colori ecologici, fornite da "Iogiocovunque". Queste attività offriranno ai bambini un'opportunità di apprendimento divertente e interattiva.

Come negli anni passati, l'evento ha rinnovato la partnership con l'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, che fornirà l'allestimento verde per l'evento e le piantine che verranno donate alla cittadinanza. Questo è un elemento fondamentale del nostro impegno verso la sostenibilità e la promozione della biodiversità urbana. Leggi tutto qui

Inoltre, l'evento prevede un convegno alla Casa del Cinema, del quale saranno rivelati dettagli più specifici in un secondo momento.

Con un ricco programma di eventi e attività, ROM-E promette di essere un'esperienza coinvolgente e istruttiva per tutti coloro che sono interessati alla sostenibilità e all'innovazione. Non vediamo l'ora di accogliervi a ROM-E per scoprire insieme come possiamo rendere il nostro pianeta un luogo più verde e sostenibile.