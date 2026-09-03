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La bellezza dello sport oltre ogni confine

La contemplazione del gesto atletico risale all’antichità e nel tempo ha saputo vincere le resistenze e lo snobismo degli intellettuali
Ugo De Vita
1 min
La bellezza dello sport oltre ogni confine© Redazione

Resiste, malgrado tutto, l’idea dello sport come festa di pace o di tregua, oggi come nella antichità. La pratica delle discipline del corpo nasce con l’uomo e in ogni tempo e paese ha dato vita a duelli, giostre e sfide all’insegna del principio di lealtà. La parola sport è legata ad una storia linguistica singolare, dall’etimologia non incerta ma declinata a molte corruzioni, ad uso di termini diversi e a di diverso senso, segnaletiche mai univoc

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