Franco, elogi per la GdF: "Congelati oltre 700 milioni di beni russi"

BERGAMO - "La cerimonia odierna cade in un frangente molto delicato". Così ha parlato Daniele Franco, ministro dell'economia e delle finanze, citando il conflitto in Ucraina, nel suo intervento al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza a Bergamo, nella nuova sede dell'Accademia inaugurata lo scorso ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro si è complimentato con la Gdf per il congelamento di "oltre 700 milioni di euro di beni russi", citando, tra le sanzioni, le confische a una serie di oligarchi.