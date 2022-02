Boris Johnson sulla crisi Ucraina: “Estremo pericolo per il mondo”

"Se l'Ucraina verrà invasa lo shock risuonerà in tutto il mondo”, a dichiararlo è stato il premier britannico, Boris Johnson, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Adesso siamo in "un momento molto pericoloso della storia" perché siamo "sull'orlo di quella che potrebbe essere una guerra in Europa". Per Johnson siamo di fronte a un "estremo pericolo per il mondo". Il premier ha detto di sperare che la diplomazia avrà successo, ma che il mondo deve essere "onesto" sulla minaccia della Russia.