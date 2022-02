Crisi Russia-Ucraina: “Una scintilla può portare a conseguenze irreparabili”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avverte l’Occidente: una minima scintilla potrebbe portare a conseguenze molto gravi. Tuttavia almeno per il momento, la Russia non ha alcun "motivo per la Russia per attaccare nessuno”, ha dichiarato Peskov in un'intervista tv trasmessa dall'emittente di Stato Russia-1, come riporta il Guardian. "Vi invitiamo a porvi la domanda: qual è il motivo per la Russia per attaccare qualcuno?”. Al tempo stesso, tuttavia, rispondendo a una domanda sul Donbass, Peskov ha avvertito che "qualunque scintilla, qualunque incidente non pianificato o qualunque piccola provocazione pianificata può portare a conseguenze irreparabili”.