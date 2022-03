Putin ingaggia degli assaggiatori: “Ha paura di essere avvelenato”

La paura più grande di Putin? Morire avvelenato. Per tale ragione, il presidente della Russia avrebbe ingaggiato degli assaggiatori personali, che intervengono prima di ogni suo pasto. Del resto, il veleno è il metodo più usato per sbarazzarsi di personaggi scomodi, fin dai tempi dell'ex Unione Sovietica. Per tale ragione, Putin avrebbe fatto sostituire tutto il suo staff. “Addetti alla lavanderia, segretarie, cuoche... adesso ha un gruppo di persone completamente nuovo. La valutazione dell'intelligence è che abbia paura”, si legge sul Daily Beast.