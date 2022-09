Nikolai Valuev partirà per l'Ucraina: Putin arruola l'ex campione di boxe

L'ex campione del mondo dei pesi massimi Nikolai Valuev parteciperà alla spedizione russa in Ucraina , dopo aver ricevuto la chiamata dal presidente Vladimir Putin . "Andrò? Certo", ha risposto, "The Mountain Man", soprannome derivato dalla sua stazza: Valuev è infatti alto 213 cm e pesa 150 kg. Una volta terminata la carriera pugilistica ha intrapreso quella politica, tra le file del partito Russia Unita di Vladimir Putin.

Deputato alla Duma, con una sedia speciale

E' stato eletto deputato alla Duma e per permettergli di sedersi, hanno creato per lui una sedia speciale. "A mio parere, tutti i deputati hanno ricevuto una convocazione di reclutamento, ho anche ricevuto una convocazione poco prima del mio viaggio nel Donbass e non ero a casa. La prossima settimana andrò a informare l'ufficio di arruolamento", ha detto Valuev.