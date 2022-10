Occhi fuori dalle orbite: ecco l’uomo che ha stabilito il nuovo incredibile record del mondo

Una 'impresa' da far strabuzzare gli occhi quella del brasiliano Sidney de Carvalho Mesquita, che entrerà nel 'Guinness World Records' 2023 grazie a un singolare primato: è lui l'unico uomo riuscito a far sporgere i suoi bulbi oculari di circa due centimetri (0,71 pollici) oltre le orbite. Un fenomeno che in termine medico si chiama lussazione, prolasso o proptosi del globo oculare e che lo ha portato ad essere soprannominato 'Tio Chico', per la somiglianza con il personaggio della celebre serie tv 'La famiglia Addams' (lo zio Fester della versione italiana).