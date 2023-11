Il Nilo diventa rosso: perché non c'entrano le profezie bibliche

Le acque del Nilo sono diventate rosse e c'è chi ha giustificato tale fenomeno facendo riferimento ad una celebre profezia biblica ( la prima piaga d'Egitto ) ed ai recenti scontri in Medio Oriente . Nei giorni scorsi sono circolati sui social alcuni video che ritraggono il cambiamento cromatico del fiume, che hanno suggestionato in tanti.

Il Nilo rosso: il motivo

Le immagini davvero inquietanti hanno però una spiegazione scientifica. C'è da dire che non è la prima volta che le acque del fiume Nilo si sono tinte di rosso. Era già accaduto diverse altre volte in passato e non è escluso che possa capitare ancora in futuro. Il motivo di tale cambiamento è da rintracciare nella abbondante fioritura algale (bloom) di microscopiche alghe che producono pigmenti rossi. Un evento che accade anche in altri corsi d'acqua, negli estuari fortemente inquinati da fertilizzanti azotati e da altri composti chimici, che favoriscono l'esplosione di queste alghe.