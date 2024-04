Sognava le Olimpiadi, una malattia la stronca a 17 anni: lutto nella ginnastica

Chi era Maria Herranz

Residente a Cabanillas del Campo (Guadalajara), Maria praticava ginnastica ritmica presso il locale club Ruditramp. Dopo aver completato gli studi presso il liceo San Blas de Cabanillas e frequentato il Liceo Artistico "Elena de la Cruz" nel capoluogo di provincia, la 17enne con il sogno di andare alle Olimpiadi, aveva partecipato lo scorso autunno alla Coppa del mondo di ginnastica con trampolino in rappresentanza della nazionale spagnola. La notizia della morte della giovane atleta ha scosso tutti. Il consiglio comunale di Cabanillas del Campo ha annunciato due giorni di lutto sospendendo le varie attività sociocultutali, esprimendo pubblico cordoglio con un post pubblicato sui social: "Il Consiglio Comunale di Cabanillas del Campo desidera esprimere il suo più profondo dolore e dolore per una circostanza così tragica, e invia le sue più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di María, in particolare ai suoi genitori, Raquel e Alfonso, al suo fratellino, e i loro nonni, zii e cugini, molti dei quali residenti nel comune".