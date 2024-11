Trump e lo sport, dal golf al wrestling: chi lo ha supportato (e chi no)

Nel corso degli anni, Trump ha spesso partecipato agli eventi UFC ed interagendo con i combattenti, molti dei quali lo hanno sostenuto pubblicamente indossando cappellini con la scritta "Make America Great Again" e sventolando bandiere americane.

Donald Trump e il wrestling

La passione per Trump il wrestling si è evidenziata anche grazie al suo rapporto con Vince McMahon, proprietario della WWE, e dal suo coinvolgimento in eventi iconici. Due edizioni di WrestleMania, nel 1988 e 1989, si tennero al Trump Plaza, dove il politico fece alcune apparizioni come ospite speciale. Uno dei momenti più memorabili fu la "Battle of the Billionaires" a WrestleMania XXIII nel 2007, durante la quale l'imprenditore e lo sportivo scelsero i propri rappresentanti sul ring, con Bobby Lashley per Trump e Umaga per McMahon. Al termine dell'incontro, ad avere la peggio fu McMahon, e come da accordi precedenti, fu costretto a rasarsi completamente i capelli. Dal 2013, Trump è ufficialmente inserito nella Hall of Fame della WWE, un riconoscimento per il suo contributo e il suo legame duraturo con il wrestling professionistico...