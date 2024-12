Luigi Mangione, il menu del carcere e il delirio dei fan: "Paghiamo tutte le spese"

Luigi Mangione divide l'opinione pubblica ed alimenta il merchandising

Luigi Mangione può inaspettatamente far conto su una fanbase che lo sostiene, nonostante le gravi accuse di omicidio. La sua popolarità in certi ambienti è tale che alcune persone si sono persino offerte di coprire le sue spese legali, come rivelato da Thomas Dickey, l'avvocato di Mangione. Il difensore, intervistato da The Source with Kaitlan Collins della CNN, ha dichiarato di non aver visto personalmente le e-mail contenenti tali offerte, ma il suo personale gli ha confermato che i messaggi di supporto includono anche proposte economiche. Alla domanda sul motivo di questo sostegno, l’avvocato ha spiegato che i fan stanno "esercitando il loro diritto alla libertà di parola" e vedono il contributo economico come un modo per supportare il giovane 26enne. L'arresto di Mangione ha scatenato una reazione sociale, con alcuni gruppi che lo condannano fermamente e altri che lo celebrano, trasformandolo in una sorta di eroe.