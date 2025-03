Re Carlo ricoverato, il messaggio di Buckingham Palace e la visita al Papa

Re Carlo, il ritorno a casa dopo il ricovero

"A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale", ha riferito un portavoce di Palazzo. Il sovrano inglese è assistito e seguito con la massima attenzione presso la London Clinic, nota per aver curato anche la pincipessa Kate Middleton. Buckingham Palace ha diffuso un messaggio in cui si è sottolineato che il monarca "desidera inviare le sue scuse a tutti coloro che potrebbero essere stati disturbati o delusi di conseguenza". Carlo III e la regina Camilla sono attesi in Italia tra 10 giorni, dal 7 al 9 aprile. Il Palazzo ha affermato che il viaggio "si svolgerà comunque come previsto". Il sovrano inglese pare sia rientrato la scorsa sera nella sua residenza a Londra: "Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati". Nei giorni scorsi, di comune accordo con il Vaticano, era stata annullata la visita dei reali inglesi al Santo Padre: "La visita di Stato del Re e della Regina alla Santa Sede è stata posticipata di comune accordo, poiché Papa Francesco adesso necessita di un lungo periodo di riposo e recupero".