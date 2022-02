La Russia si prepara alla guerra: “Sta facendo scorte di sangue”

Secondo il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin, la Russia starebbe facendo “scorte di sangue” per prepararsi alla guerra. A riportare le sue dichiarazioni è il The Guardian: "Io stesso ero un soldato non molto tempo fa. So in prima persona che non fai questo genere di cose senza motivo", ha detto Austin, generale dell’esercito oggi in pensione. "E di certo non li fai se ti stai preparando a fare le valigie e tornare a casa. Li vediamo volare su più aerei da combattimento e di supporto", ha detto Austin al quartier generale della Nato a Bruxelles, intervenuto sulla crisi in Ucraina. "Li vediamo persino fare scorta di sangue".