L'uomo più ricco d'Ucraina: "Mariupol tragedia globale, la ricostruirò"

MARIUPOL (Ucraina) - L'uomo più ricco dell'Ucraina, Rinat Akhmetov, si è impegnato per ricostruire la città di Mariupol, ormai da sette settimane sotto i bombardamenti russi. "Mariupol è una tragedia globale e un esempio globale di eroismo. Per me, Mariupol è stata e sarà sempre una città ucraina", ha detto Akhmetov, secondo quanto riportano numerosi media internazionali. "Credo che i nostri coraggiosi soldati difenderanno la città, anche se capisco quanto sia difficile e duro per loro", ha aggiunto. Secondo la rivista Forbes, il patrimonio netto di Akhmetov nel 2013 ha raggiunto la cifra di 15,4 miliardi di dollari. Attualmente è di 3,9 miliardi di dollari: "Per noi, la guerra è scoppiata nel 2014. Abbiamo perso tutti i nostri beni sia in Crimea che nel territorio temporaneamente occupato del Donbass. Abbiamo perso le nostre attività, ma questo ci ha reso più forti e tosti". Akhmetov è il proprietario dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, diventata la base del battaglione nazionalista Azov e dei marines ucraini che stanno resistendo ai martellanti attacchi delle truppe russe.