Melissa Satta, foto con le corna: "Ti donano", stoccata a Boateng

TORINO - È già Natale a casa di Melissa Satta. La soubrette ha mostrato su Instagram l'albero di Natale, le lucine e altri addobbi e ha sfoggiato pure un curioso cerchietto da renna. Un selfie con le corna che ha subito assunto un altro significato visto che da settimane si parla di una nuova rottura, l'ennesima, tra Melissa e il marito Kevin Prince Boateng. "Ti donano", ha commentato un follower sui social network. La Satta ha reagito bene, replicando con una faccina che ride a crepapelle. "Nel caso non capiamo come sia possibile... Ma dico io, ma come", ha fatto sapere un altro fan, alludendo al presunto tradimento di Boateng. Nessuna risposta in questo caso da parte di Melissa: chi tace acconsente? È stato il settimanale Chi ad annunciare la separazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Una notizia mai confermata dai diretti interessati ma neppure smentita. Ad oggi sono ignoti i motivi dell'addio, anche se c'è chi parla di uno "sgambetto" da parte dello sportivo. Per la Satta, guarita recentemente dal Covid-19, e Boateng si tratta della seconda rottura nel giro di quattro anni. La coppia è infatti convolata a nozze, in Sardegna, nel 2016. Intanto Melissa ha eliminato il nome Boateng dal suo account Instagram, dove fino a qualche tempo fa si presentava come "Melissa Satta-Boateng". La modella ha avuto da Kevin un figlio, Maddox, che oggi ha sei anni.

[[smiling:103811]]