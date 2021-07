Vasco Rossi in concerto a Trento in uno spazio da 100 mila posti

Vasco Rossi in concerto a Trento il 20 maggio 2022. "Dopo tanto rincorrersi di voci, finalmente è arrivata la conferma ufficiale dalla Provincia Autonoma di Trento che, nell'ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica - l’annuncio rilanciato sui social dal rocker di Zocca - Il nuovo parco si chiama Trentino Music Arena sorge a pochi km dalla città, nell'area San Vincenzo di Mattarello ed è in grado di ospitare oltre 100.000 persone".