Chiara Ferragni, il lato B accende le polemiche tra scandalo e fotoritocco

Chiara Ferragni è in vacanza in Sardegna con Fedez e i figli, ma le polemiche li seguono anche lì. L'ultima pietra dello scandalo è rappresentata da una foto di Chiara che appare di spalle e con il lato B in bella mostra. Lo scatto, che ha ottenuto quasi un milione di like e oltre tremila commenti è stata criticata principalmente per due ragioni.