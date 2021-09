Ballando con le Stelle, svelato il cast ufficiale: c'è la figlia di Gascoigne

Tutto pronto per il ritorno in tv di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha annunciato il cast ufficiale della nuova edizione, che comprende diversi sportivi. Il prossimo 16 ottobre scenderanno in pista: l'ex calciatore Fabio Galante, il pilota Andrea Iannone, la figlia di Paul Gascoigne Bianca, i cantanti Memo Remigi, Arisa, Al Bano, Mietta e Morgan. E poi ancora: la soubrette Sabrina Salerno, l'attrice Valeria Fabrizi, il fisico Valerio Rossi Albertini, l'hair stylist Federico Fashion Style e il modello e rugbista Alvise Rigo. Per Bianca Gascoigne si tratta di un ritorno nel nostro paese: negli scorsi mesi è apparsa sulla tv italiana per sostenere il celebre padre all'Isola dei Famosi.