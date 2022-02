Emma criticata per le “gambe importanti”, la furia di Gabriele Muccino

Non si placa la polemica che vede protagonista Emma Marrone . Nel corso di una diretta il giornalista Davide Maggio aveva criticato l’abito indossato al Festival della cantante , dicendo: "Se hai una gamba importante eviti le calze a rete”, riferendosi al suo outfit sanremese. A difesa della Brown è intervenuto il regista Gabriele Muccino, con cui l’ex vincitrice di Amici ha debuttato al cinema con il film Gli anni più belli. “Gambe importanti?!'. Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l'espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti”, ha twittato Muccino.

Emma e il messaggio alle ragazze: “Amate il vostro corpo”

Emma si è difesa su Instagram con un video, approfittando per lanciare un messaggio di body positivity alle ragazze che non riescono a vedersi bene allo specchio. “Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com'è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna, mostratele queste gambe importanti. Ancora è necessario parlare di femminismo. Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è”, ha detto la cantante.