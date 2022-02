Giorgia Crivello: "Carolina Marcialis e Cristina Marino? Mascoline e sensuali"

Le sessioni domande-risposte social sono sempre "scivolose" e si prestano facilmente a doppie letture o ambiguità. Giorgia Crivello nell'ultima serie di domande ha accettato di rispondere anche alla seguente: " Una donna che fa vacillare la tua eterosessualità? ". Sicura di non offendere nessuno, ma anzi di fare un complimento, la compagna e futura moglie del cestista Stefano Laudoni ha chiamato in causa ( con tanto di tag) sia la pallanuotista Carolina Marcialis , moglie di Antonio Cassano , che l'attrice Cristina Marino , sposata con Luca Argentero . A stupire è stata la spiegazione della Crivello...

Crivello: "Carolina Marcialis e Cristina Marino sono sensuali perché..."

Ecco la risposta integrale di Giorgia Crivello: "Sono troppo fighe e a me piacciono le donne così, passatemi il termine, leggermente mascoline e per questo estremamente attraenti, ovviamente per come la vedo io! Troppo, troppo sensuali".