Tommaso Paradiso, che polemica sui social: “Pensate solo al curling..."

Tommaso Paradiso sbotta sui social contro gli italiani che, a suo dire, starebbero concentrando le loro attenzioni su pochi argomenti, come il curling e l’Eurovision . “Italia pre pandemia: mare, sole, università, lavoro, studi, matematica, greco, latino, musei, storia, campagna, carne, pesce, telline, scogli, vento, cortili, vie, verdure, viaggiare, vacanze, strade, baciarsi, fare l’amore, l’amore, scopare, lasciarsi, ristoranti, discoteche, pioggia, dolore, gioia, sport, amicizia, famiglia, uscire, sfondarsi, comprare, vendere, leggere, vino, concerti, accendini, fazzoletti, ubriacarsi, neve, farsi il crociato, farsi il culo, film, cinema, vivere, dormire, svegliarsi, morire”, ha scritto nel suo lungo sfogo su Instagram, chiosando: “ Italia in pandemia: curling, eurovision. Ripiamose”.

La rettifica: “Non siate monotematici”

Dopo essere stato attaccato dai suoi stessi fan, l’ex leader dei TheGiornalisti ha poi chiarito: ”Mi riferisco semplicemente a una deviazione che non mi piace molto, che sta prendendo la nostra società, ovvero quella di essere una società sempre più monodiscorsiva, monoargomentativa. Si può parlare sempre e solo di una cosa e questa tendenza, che definirei quasi algoritmica, mi sembra piuttosto irrefrenabile, come se fosse l'unica via. Mi dispiace”. E infine: “Non si può parlare sempre e solo di una cosa all'anno".