Lino Guanciale: “Voglio adottare un bambino di colore”

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono pronti ad accogliere nella loro famiglia un bambino di colore. A rivelarlo è stato l’attore, che presto debutterà su Rai 1 con Noi, remake della serie evento negli Stati Uniti This Is Us, in cui è centrale il tema dell’adozione. “È un desiderio mio e di mia moglie poter adottare un bambino di colore”, ha detto Guanciale a Oggi. “È una vergogna che i bambini nati qui, nonostante parlino italiano e con l’accento delle città, debbano essere costretti a porsi il problema nel rapporto con i compagni di scuola che possono dirsi italiani in virtù di attestati”.