GF Vip, Clarisse Selassié: le avance di un calciatore dell'Inter (fidanzato)

Clarissa Selassié ha un corteggiatore famoso. L'ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip lo ha confessato a Casa Chi: "Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? È fidanzato. È uno dell’Inter ma non posso parlare. A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo. Voglio un uomo che mi ami davvero".