Mahmood sostiene l'Ucraina: "Sempre con gli oppressi, mai con gli oppressori"

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Il cantante Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo assieme a Blanco, ha voluto mandare un messaggio di sostegno all'Ucraina dopo la sua esibizione sul palco dell'Expo di Dubai. Subito dopo aver cantato "Brividi", l'artista italiano ha mostrato la bandiera gialla e blu dell'Ucraina e ha rivolto un messaggio di solidarietà al suo popolo: "Sempre dalla parte degli oppressi, mai degli oppressori", afferma al pubblico tenendo in mano la bandiera gialla e blu dello stato invaso da Putin."Sono convinto che sia importante essere qui oggi", aveva annunciato il cantante prima dell'esibizione, "soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina".