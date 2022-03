Torna l'Isola dei Famosi: confermati inviato e opinionisti

Tutto pronto per il ritorno dell'Isola dei Famosi. La trasmissione partirà lunedì 21 marzo e sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Nel ruolo di inviato c'è di nuovo Alvin, che più volte ha raccontato le avventure dei concorrenti in Honduras. I nuovi opinionisti saranno invece Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I 22 naufraghi provengono dal mondo della tv, dello sport, del cinema e della musica. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le prime saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.