LOL-Chi ride è fuori: Prime Video annuncia la terza stagione!

LOL-Chi ride è fuori avrà una terza stagione: ad annunciarlo Prime Video che sottolinea come la seconda stagione del comedy show abbia ripetuto "lo straordinario successo dell'edizione precedente, diventando il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia". "Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo", ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios.

LOL-Chi ride è fuori va avanti

"LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video". LOL 2, nato da un format giapponese, è prodotto in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy ed è disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo.