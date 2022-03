Isola dei Famosi: la notizia che fa sorridere Ilary Blasi

Rientrata l'emergenza Covid-19 all'Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime ore si era parlato di ben due positivi nel cast del programma di Ilary Blasi: l'inviato Alvin e la naufraga Ilona Staller, alias Cicciolina. Stando a quanto riporta ora il blogger Davide Maggio gli ultimi tamponi sono risultati negativi ed entrambi sono così volati alla volta dell'Honduras. Alvin non sarà dunque sostituito dall'opinionista Vladimir Luxuria come si sussurrava inizialmente.