Il consiglio di Denzel Washington a Will Smith dopo lo schiaffo agli Oscar

Denzel Washington in soccorso di Will Smith agli Oscar 2022. L'attore, che ha vinto la sua prima statuetta per il film King Richard-Una famiglia vincente, ha dato uno schiaffo al comico Chris Rock, che ha ironizzato sulla moglie Jada Pinkett. "Ti prepari per Soldato Jane 2?", ha scherzato. Tempo fa l'attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia. Will non ha dunque apprezzato la battuta di Chris ed è passato alle mani. È salito sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca".