Oscar 2022, tutti i vincitori: lista completa, niente bis per Sorrentino

Agli Oscar 2022 l'Italia resta a mani vuote. In gara c'erano tre italiani: Paolo Sorrentino per il Miglior film straniero, Massimo Cantini Parrini per i Migliori costumi ed Enrico Casarosa per il Miglior film d'animazione. Nessuno dei tre è riuscito a portare a casa l'ambita statuetta.