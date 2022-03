Jim Carrey attacca Will Smith: "Hollywood mi disgusta"

Jim Carrey contro Will Smith , gli organizzatori degli Oscar 2022 e il pubblico. "La standing ovation mi ha disgustato. Hollywood è semplicemente senza spina dorsale, e questo a me sembra proprio indicare che non siamo più il club più cool", ha dichiarato l'attore in un'intervista concessa alla CBS. "Io avrei annunciato questa mattina stessa di voler fare causa a Will Smith per 200 milioni di dollari, perché quel video sarà ovunque per sempre, avrà il dono dell'ubiquità. Quell'insulto durerà un sacco di tempo", ha aggiunto Carrey che si è così scagliato pure contro Chris Rock, che ha scelto di non denunciare Smith.

Jim Carrey è disgustato

"Se vuoi puoi urlarmi la tua disapprovazione dalla platea o scrivere qualcosa contro di me su Twitter, non puoi alzarti e andare verso il palco a schiaffeggiare qualcuno semplicemente per aver detto delle parole", ha rimarcato Jim Carrey per poi precisare: "La reazione è venuta fuori dal nulla perché Will ha qualcosa dentro di sé che gli causa frustrazione e gli auguro il meglio, davvero. Non ho nulla contro Will Smith, ma ha rovinato il momento scintillante di tutte le persone presenti ieri sera. Le persone lavorano duramente per arrivare in quel posto e avere quel momento sotto i riflettori per avere il premio per il lavoro che hanno compiuto così duramente. Si deve affrontare molto quando si è nominati agli Oscar ed è stato davvero egoista rovinare quel momento a tutti".