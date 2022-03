Bruce Willis non può più recitare: annuncio shock sui social

NEW YORK (Stati Uniti) - Bruce Willis sarà costretto ad abbandonare la recitazione: una notizia shock per tutto il mondo del cinema. Con un post sui social, la famiglia dell'attore ha dichiarato di essere affetto da afasia, ovvero la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio. il 67enne, ex marito di Demi Moore, grandissimo interprete di John McClane nel film Trappola di cristallo (1988), primo capitolo della serie cinematografica Die Hard, non potrà dunque più recitare a causa di un problema di salute.

Bruce Willis non può più recitare

"Vogliamo condividere con i suoi straordinari sostenitori, come famiglia, che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, la vostra comprensione e supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come loro per lui. Come dice sempre Bruce, 'Vivi il momento' e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo". Questo il post apparso sui social che ha annunciato il problema di salute dell'attore.