Le Kardashian tornano in tv, il nuovo show su Disney+ dal 14 aprile

Dal 14 aprile andrà in onda su Disney+ The Kardashians, il reality show con protagonista una delle famiglie più amate e chiacchierate d’America. Il programma seguirà la vita delle sorelle, Kourtney, Kim e Khloe Kardashian, di Kendall e Kylie Jenner e della loro madre e manager Kris Jenner. Durante lo show, le star affronteranno i loro problemi familiari e i loro intrecci amorosi. Su tutti il divorzio tra Kim e Kanye West e il fidanzamento di Kourtney con il batterista dei Blink-182 Travis Barker. Le cinque sorelle parleranno anche del loro (ricchissimo) giro d’affari, ma anche di moda, passioni e tempo libero. L’appuntamento con The Kardashians è tutti i giovedì di Disney+.