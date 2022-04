Eurovision 2022, scatta la vendita dei biglietti: date, costi e modalità d’acquisto

Giovedì 7 aprile alle ore 10:00 scatterà la vendita dei biglietti per l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. L’acquisto potrà essere effettuato su TicketOne. I prezzi dei ticket non sono ancora stati svelati, ma, stando alle scorse edizioni, il costo dovrebbe andare dagli 80 ai 300 euro. Tre le serate della kermesse: la prima semifinale (il 10 maggio alle ore 21) vedrà sfidarsi 17 diversi Paesi, la seconda invece ne vedrà in gara 18. La finalissima, invece, si terrà il 14 maggio e vedrà sfidarsi tutti i Paesi finalisti più altri cinque che vi accedono di diritto, Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.