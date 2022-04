Catherine Spaak addio: carriera, vita privata e patologia

Catherine Spaak si è spenta nelle notte di domenica 17 aprile. L'attrice, cantante e musicista francese aveva 77 anni. Nel 2020 era stata colpita da un'emorragia cerebrale . Aveva dichiarato a Storie Italiane su Rai 1 nel 2020 di non avere alcuna retrosia o vergogna nel parlarne. Ha affrontato questo brutto periodo mantenendo sempre il sorriso. Recentemente era stata ricoverata presso la clinica di degenza Poerio di Roma. A dare notizia del decesso dell'artista è stato per primo il giornalista Umberto Baccolo. Al momento non ci sono indicazioni precise circa la causa della morte.

Catherine Spaak: una vita tra cinema, musica e tv

Classe 1945, la Spaak, nata a Boulogne-Billancourt (Francia), apparteneva all'alta borghesia belga. Il padre Charles è stato un noto sceneggiatore, mentre lo zio Paul-Henri uno statista. Molto presto era stata scelta per interpretare dei ruoli nei capolavori della cinematografia italiana. La Spaak aveva lavorato con Alberto Lattuada, Luciano Salce, Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli e tanti altri. Negli anni Ottanta la scelta di approdare in tv, dove per anni aveva condotto Forum, Linea Verde e il talk show al femminile Harem. Concorrente di Ballando con le Stelle, la Spaak era stata pure naufraga de L'Isola dei Famosi.

La vita privata: quattro matrimoni

Catherine Spaak si era sposata quattro volte. Il primo matrimonio risale agli anni '60 con Fabrizio Capucci, da cui è nata la figlia Sabrina. Le cose tra i due non andarono bene. Lei era giovanissima, 17 anni. Un giorno decise di andar via portando con sé la figlia, ma questo le costò caro: una condanna per sottrazione di minore. Il suo gesto causò anche l'allontanamento della figlia. Dal tribunale fu messa in discussione la sua moralità. Dal 1972 al 1979 era stata sposata a Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele. Successivamente l'attrice si era unita in matrimonio con l'architetto Daniele Rey e con Vladimiro Tuselli, lasciato nel 2020.

La sorella Agnese rompe il silenzio sulle cause della morte

Intervenuta a Storie Italiane, la donna ha rivelano che da tempo Catherine era alle prese con gli strascichi di un ictus. Aveva avuto il terzo la scorsa estate. "Da allora c'è stato un lunghissimo calvario. Se n'è andata tranquillamente, le sono stata vicina fino all'ultimo momento" ha aggiunto la congiunta dell'attrice.