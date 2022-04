Oriana Sabatini super sexy: lady Dybala infiamma il web

Oriana Sabatini è tornata a far parlare di sé grazie ad un gesto inaspettato che ha infiammato i suoi fan. La cantante argentina, che può contare su 5,6 milioni di follower su Instagram, ha condiviso nelle ultime ore uno scatto molto sensuale, in cui appare totalmente nuda. "325-09/28", si legge a corredo della foto, in riferimento al suo ultimo brano e la data di uscita, che avverrà giovedì 28 aprile.