Manuel Bortuzzo, la sua storia diventa il film tv 'Rinascere'

Dopo il Grande Fratello Vip, si torna a parlare di Manuel Bortuzzo, grazie al film tv (tratto dal suo libro) 'Rinascere' che narra la sua drammatica vicenda e che andrà in onda domenica 8 maggio in prima serata su Rai 1. La giovane promessa del nuoto a causa di uno scambio di persona, fu coinvolto in una sparatoria a Roma, che segnò fatalmente il suo destino.