Eurovision: a Torino Mahmood e Blanco in versione Titanic

Cresce l'attesa per l'Eurovision Song Contest. In occasione della manifestazione, che quest'anno si terrà a Torino, Andrea Villa, il Banksy torinese, ha realizzato dei manifesti in cui ritrae Mahmood e Blanco in versione Titanic. "Ho voluto dare il mio contributo per augurare il meglio non solo ai cantanti che stanno rappresentando l'Italia all'Eurovision - ha spiegato l'artista -, ma anche per augurare il meglio a questa città, al suo futuro e alle opportunità internazionali che non può più perdere". I manifesti sono affissi nel centro del capoluogo piemontese, in corso Dante, corso Giovanni Agnelli e corso Galileo Galilei parcheggio D'Azeglio.