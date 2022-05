L'Ucraina vince l'Eurovision, Zelensky: "A Mariupol nel 2023"

La band ucraina dei Kalush Orchestra ha vinto l' Eurovision Song Contes t 2022 . Il gruppo ha portato sul palco di Torino, la canzone 'Stefania', dedicata inizialmente alle madri dei ragazzi della band, poi diventato un inno per tutti gli ucraini, che stanno ancora combattendo per la loro Patria, martoriata dalla guerra dopo l'invasione della Russia.

Il secondo ed il terzo posto

Ad aiutare la band ucraina per la vittoria è stato il televoto degli europei, che hanno scelto di far vincere il gruppo e lanciare quindi un messaggio contro l'attuale conflitto bellico. Al secondo posto si è classificato il Regno Unito mentre al terzo la Spagna. Gli italiani Mahmood e Blanco con il brano 'Brividi', favoriti della gara, si sono posizionati al sesto posto.

Le parole del presidente Zelensky

Il leader ucraino ha espresso grande soddisfazione dopo aver appreso della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2022. Il presidente Zelensky ha scritto sui social che "La nostra musica conquista l'Europa. Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa! L'anno prossimo l'Ucraina ospiterà l'Eurovision". Quindi ha aggiunto: "Per la terza volta nella sua storia. E credo - non per l'ultima volta. Faremo di tutto per ospitare un giorno i partecipanti e gli ospiti dell'Eurovision a Mariupol ucraina. Libera, tranquilla, restaurata! Grazie per la vittoria della Kalush Orchestra e a tutti quelli che ci hanno votato!".