Trento, torna in campo Vasco: pronta la carica dei 120 mila

TRENTO - Presente un sold out allo Juventus Stadium? Presente un pienone a San Siro? Ecco, tocca metter tutto - e tutti - insieme per rendersi conto di cosa stia per succedere a Trento. 120 mila fan pronti a tifare per Vasco e per la sua squadra di top player. Quest’anno, con i fiati, si arriva appunto a 11 elementi. Anzi, meglio: cento(venti)mila cuori pronti a... sondare il cielo, e gustarsi lo show. Questa sì, è un'invasione pacifica. Di goduria e di adrenalina. Il concertone del Blasco apre di fatto un'estate che rifila un calcio alla pandemia, al lockdown, al tutti a casa. Sarà mica un caso che là dove c'era un centro vaccinale ora ci sia la Trentino Music Arena? Sarà mica un caso che pensi proprio il "vate di Zocca" a dare il via alle danze? Naaa, il caso non esiste. Esiste l'incontro tra l'opportunità e il talento.

Numeri monstre

Da Trento il rocker di Zocca apre un tour mastodontico, che pare fatto apposta per ridestare chi da due anni aspetta insofferente l'occasione di fare festa a ritmo di rock (e metal, ma occhio alle sorprese...). La data del 20 maggio è infatti la prima di 11 appuntamenti. Segue Milano, dove sono attesi 80.000 spettatori (Ippodromo Snai La Maura), Imola 86.000, Firenze, poi Roma per un totale di 140.000 fan in due sere al Circo Massimo, e ancora Napoli, Bari, Ancona e Messina sino alla grande chiusura di Torino, il 30 giugno. Stadi, circuiti, campi sportivi "convertiti" ad aree concerto.

Tutto esaurito

Sold-out è la parola chiave, per un totale di oltre 660.000 biglietti staccati (acquistati qualche mese fa o gelosamente custoditi per tre anni). Cui si aggiungono i fortunatissimi pass dei 15mila iscritti al Blasco fanclub presenti al soundcheck che - per primi - hanno ritrovato un Komandante carico e coinvolgente, dopo 3 anni vissuti da leone chiuso in gabbia. In attesa della sua savana: il palco. «Ci siamo di brutto - ha comunicato Vasco via social -. Siamo arrivati vivi, sani e lucidi fino a qui ed ora siamo carichi e prontissimi a portarvi un po’ di gioia».

La formazione

La formazione? Eccola. Ci sono i senatori, quelli dello zoccolo duro, ma non solo. Stef Burns (chitarra), Vince pastano (chitarra, cori, direttore musicale), Andrea Torresani (basso), Claudio Golinelli (basso, guest star), Alberto Rocchetti (tastiere, piano, cori), Frank Nemola (cori, tastiere, programmazione), Matt Laug (batteria), Beatrice Antolini (percussioni, tastiere, cori), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone).