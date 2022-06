"Come va con Belen?": imbarazzo in tv, la risposta di Stefano De Martino

Imbarazzo in tv, all'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show , per Stefano De Martino . L'ex ballerino oggi conduttore è stato inaspettatamente pungolato dal padrone di casa su un argomento privato, il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Dopo la separazione, i gossip e le malelingue i due sono tornati a fare coppia fissa. "Come va con Belen? Bene, bene, bene. Come diceva una canzone: tutto il resto è vita", ha risposto il campano sorridendo.

Belen e Stefano sono tornati insieme

Dopo aver avuto una figlia nell'estate 2021 da Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino. I due sono sempre rimasti in contatto grazie al piccolo Santiago, che oggi ha nove anni. Nonostante l'ennesimo ritorno di fiamma Belen e Stefano non sono tornati a convivere e non hanno alcuna intenzione di risposarsi. "Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre vite!", ha detto il 32enne al Corriere della Sera.