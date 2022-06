X Factor 2022, tra Ambra Angiolini e Fedez è già scontro

Primi scontri a X Factor 2022. Le riprese della nuova edizione del talent musicale sono già iniziate. Nei momenti di relax i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico hanno già iniziato a condividere sui social i fuori onda delle registrazioni. Ma come è stato fatto notare dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, il marito di Chiara Ferragni non tagga mai l'ex di Massimiliano Allegri, preferendole Rkomi e Dargen D’Amico. Pare che tra l'attrice ed il cantante non sia scattato il giusto feeling, e non mancano gli scontri infuocati per le scelte dei cantanti.