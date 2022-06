X Factor, colpo di scena: provino per uno spettatore

Un tributo a Pino Daniele

Questa la reazione incredula del ragazzo sui social: "Ho deciso per la prima volta di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, e di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile. Ricevere poi una standing ovation è stato davvero inaspettato - aggiunge - Vorrei che questo pezzo arrivasse a Lorenzo Fragola per fargli vedere quanto io tenga a lui come artista in primis, e a questa canzone. Per ultimo ma non per importanza, ho voluto fare un tributo al mitico Pino Daniele, che personalmente ammiro e reputo uno dei capostipiti della musica Italiana. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ha significato tanto per me, e spero mi servirà in futuro. Grazie".