Serena Rossi: "Sento la tristezza e cerco di non farla pesare"

Serena Rossi , intervistata dal settimanale F, si è raccontato a cuore aperto, confessando le difficoltà avute negli ultimi mesi . "Sono stata a Napoli 135 giorni", ha ammesso l'attrice che ha poi raccontato di come il figlio Diego ha affrontato questo periodo: "Adesso lui non fa che ripetere a tutti: mamma è tornata e non parte più". Il bambino ed il compagno della Rossi, l'attore Davide Devenuto , sono rimasti invece a Roma, portando avanti la routine quotidiana, fatta di scuola, lavoro e socialità. "Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo. Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva!”.

Il racconto dell'attrice

E poi: “L’energia ti viene in modo un po’ sovrannaturale. La cosa importante per stare via tanto è che abbiamo insegnato a Diego a tirare fuori le emozioni senza sentirsi ridicolizzato. Questo lo porta a essere sereno anche nel comunicare le sue tristezze. Ha avuto momenti in cui ha detto: mi spiace che parti, sono veramente triste", ha rivelato l'attrice. Serena ha dovuto distaccarsi dai suoi affetti per seguire il suo lavoro. Una situazione non facile da far capire ad un bambino di 5 anni. "Sento la tristezza e cerco di non farla pesare. Gli ho detto: starà via tanti mesi, sarò triste perché non staremo insieme, però mi divertirò perché faccio un lavoro bellissimo. Gli ho chiesto: tu come ti senti? E lui: mamma questa è una cosa molto bella per te”. Gli elogi per il compagno: "Ho trovato Diego molto cresciuto, molto ironico. Davide lo ha aiutato a sviluppare la sua parte sociale: lo portava al parco tutti i pomeriggi, organizzava merende, faceva in modo che stesse tanto coi coetanei”. ha aggiunto il volto Rai.

Sul matrimonio con Devenuto

"Penso che possiamo programmare, ma fino a un certo punto. Io sono maniaca del controllo, sono organizzata, precisa, ma non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico. Per ora, sono felice che il prossimo set, quello di un film comico prodotto da Sky, sarà a Roma", ha riferito l'attrice protagonista di Mina Settembre.