Camper, la gaffe dell'inviata di Rai 1: "Suo marito dov'è?"

Nel corso della puntata di venerdì 17 giugno di Camper su Rai 1 si è vissuto un momento di grande imbarazzo. Maria Elena Fabi , in collegamento da una spiaggia al lido di Caorle, ha avvicinato una bagnante, ignara ovviamente della sua vita privata. All'anziana signora che stava prendendo il sole, l'inviata ha chiesto: "Viene qui tutti i giorni lei, signora?”. E la donna ha replicato: “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo ovviamente”. A quel punto la giornalista ha fatto una domanda che si è rivelata uno scivolone: “ E suo marito dov’è? ”. “ Non c’è più…” , ha risposto la signora. “ormai sono sola”.

La ricerca del fidanzato per Roberta Morise

Chiuso questo momento d'imbarazzo se ne è aperto subito un altro. La Fabi ha chiesto alla donna se in zona ci poteva essere qualcuno interessato a Roberta Morise, conduttrice del programma. "Ne trova finché vuole qui di fidanzati", ha detto l'anziana. Tinto, il co-conduttore di Camper ha poi aggiunto: "Vedi, ti stiamo cercando un fidanzato andando in giro per tutte le spiagge".