Chiara Ferragni a Sanremo 2023: sarà co-conduttrice della prima e dell'ultima sera

SANREMO - Sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice di Amadeus in occasione della prima e dell'ultima serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio. Lo ha annunciato proprio Amadeus, ospite in diretta al Tg1. "Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival di Sanremo - ha rivelato - Ci saranno tante altre novità, alcune ce le regalerà Chiara durante quelle serate". "Sanremo è a febbraio - ha raccontato Amadeus - ma grazie alla Rai, all'ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento à già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1". Dopo un servizio dedicato a Bono Vox, il conduttore e direttore artistico ha glissato: "Chi non vorrebbe Bono Vox al festival? Intanto però ufficializziamo la più grande imprenditrice digitale a Sanremo".